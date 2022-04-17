عمران: البعثة تجاهلت مشروع الدستور.. والأجسام الحالية تسعى لإطالة بقائها في السلطة

شككت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران، في سعى الأجسام المتصدرة للمشهد الليبي إلى إيجاد حل للأزمة، متهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«تجاهل» مشروع الدستور، مؤكدة أن ذلك ينبئ «بسعيها لإدارة الأزمة في ليبيا وليس حلحلتها».

وأضافت عمران في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الأجسام الحالية المتصدرة للمشهد «لا تسعى لإيجاد حل للأزمة الليبية بقدر سعيها لإطالة بقائها في السلطة»، متوقعة ألا تفضي «كل هذه الاجتماعات إلا لمزيد الفشل وتعزيز الانقسامات».

كما ذكرت إن الهيئة التأسيسية «منتخبة من الشعب الليبي لإعداد مشروع للدستور، وقد أكملت مهمتها وأنجزت مشروع الدستور الذي يُنتظر عرضه على الاستفتاء ليقول الليبييون كلمتهم فيه».

وأكدت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على أن مجلس النواب أو غيره «لا يملك التعدي على ولاية الهيئة التأسيسية أو المساس بمركزها القانوني». في إشارة إلى دعوة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في يناير الماضي، إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفًا وكاتبًا ومفكرًا وأكاديميًا مختصًا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة.

وأوضحت أن الهيئة التأسيسية طالبت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بتفعيل الدائرة الدستورية لإنهاء ما وصفته بـ«العبث التشريعي».

ويذكر أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في فبراير الماضي، رئيس المحكمة العليا إلى ضرورة العدول عن القرار الخاص بـ«وقف أعمال الدائرة الدستورية» في «أقرب وقت ممكن»؛ معتبرة أن المعطيات التي بررت اتخاذ القرار في حينه «لم تعد قائمة» في الوقت الراهن.

ويجدر الاشارة الى ان اجتماعات ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية الأمم المتحدة، تتواصل لليوم الرابع على التوالي ، وذلك لتحديد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا.