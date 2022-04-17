حكومة باشاغا ترحب ببيان قيادات عسكرية من مصراتة

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رحّبت الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الأحد، بالبيان الصادر عن قيادات عسكرية من مدينة مصراتة.

وقالت الحكومة، في بيان، إنها “تابعت البيان الصادر عن قيادات عسكرية من مدينة مصراتة والتي تدعو فيه إلى رفض التصعيد العسكري والالتزام بالطرق السلمية واتباع النهج السياسي في إدارة شؤون الدولة والتداول السلمي على السلطة” .

وأضافت، إنها “ترحب بهذا البيان الذي ينسجم في مضمونه مع مبادئ وسياسة الحكومة الليبية. والتزامها القاطع بمباشرة عملها من العاصمة طرابلس وفق القانون والطرق السلمية”.

كما حملت الحكومة، كامل المسؤولية للحكومة المنتهية ولايتها عن أي تصعيد عسكري يمس بالأمن والاستقرار ويهدد سلامة المدنيين.

وفجر اليوم السبت، دعا عدد من قادة الكتائب العسكرية في مصراتة،. كل من رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة المنتهية عبدالحميد الدبيبة،. إلى جعل “الصراع سياسيا” ويحملانها بالإضافة لبعثة الأمم المتحدة مسؤولية سفك الدماء.

وجاء في، بيان مصور من داخل مصراتة، “سعينا مع بعض القادة إلى فتح قنوات اتصال بين الأطراف لتجنيب ليبيا والمنطقة الغربية والعاصمة شبح الاصطدام ومحاولة الوصول لحل يبدد زعزعة الأمن واستقراره وقطع الطريق أمام المتربصين بالوطن من الداخل والخارج”.

وأضاف البيان، “وقد اتفقنا مع الأطراف على أن يبقى الصراع سياسيا ولا مخرج له إلا الحل السياسي”.

وتابع البيان، “نؤكد على تحميل بعثة الأمم المتحدة مسؤولية ما قد يحدث من صدام. كما نطالب كل من فتحي باشاغا وعبدالحميد الدبيبة أن يبقى الصراع سياسيا كما تعهدا أمامنا ونحملهما مسؤولية أي دم يسال من أبناء الوطن”.