الكشف عن هوية مطلق النار على سائق الشاحنة في تاجوراء

نشر جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية على صفحته الرسمية، صورة مرتكب حادثة الاعتداء على سائق الشاحنة في منطقة سيمافرو البيفي بتاجوراء، حيث قام بإطلاق النار على قدمَي السائق أثناء توقفه على إشارة ضوئية.

وكانت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً يُظهر إطلاق نار على أحد سائقي الشاحنات على إشارة مرورية في سيمافرو البيفي، ليظهر بعدها مُطلق النار وهو يغادر المكان مسرعاً في سيارة دفع رباعي.

وأكد الجهاز أن السلطات المختصة بصدد إيقاف المعتدي، وهو من مرتبات رحبة الدروع تاجوراء، وستتخذ الإجراءات القانونية حياله.

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