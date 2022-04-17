توقف عمليات التصدير والإنتاج في حقل الفيل

أعلنت مجموعة من مواطني الجنوب الليبي إقفال حقل الفيل النفطي إلى حين خروج حكومة الدبيبة من المشهد السياسي الليبي حسب ماجاء في بيان مصور لهم.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان مجموعة من أهالي الزويتينة إيقاف التصدير من ميناء الزويتينة ووقف الإنتاج من الحقول التابعة له، متهمين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بتقويض الاستقرار في البلاد، ومعربين عن دعمهم للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وسبق أن دعا أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الشرقية، إلى إقفال الحقول النفطية ووقف الصادرات حتى تسليم السلطة إلى حكومة باشاغا، بالتزامن مع إعلانهم تعليق أعمالهم في اللجنة.

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