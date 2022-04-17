الوطني لمكافحة الأمراض: وضع خطة عاجلة لتكثيف حملات التطعيم

رصد المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحسنًا في الوضع الوبائي المحلي خلال الفترة من 8 أبريل إلى 14 أبريل الجاري، داعيًا إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لتكثيف حملات التطعيم.

وذكر المركز، في تقريره الوبائي ، إن البلاد تشهد تحسنًا في وضعها الوبائي مع خروجها من الموجة الرابعة وتصنيفها على المستوى الوبائي الثاني،

موضحآ أن وضع خطة لتكثيف حملات التطعيم وتفعيل القوانين المنظمة لإجبارية التطعيم يستهدفان الوصول بالبلاد إلى نسبة من المطعمين تضمن الحد من انتشار مستقبلي للوباء.

كما أوصى التقرير بضرورة استمرار حملات التطعيم المكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم، وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدلًا عن المراكز الثابتة، كما أوصى بتوسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات، خصوصًا في المنطقتين الشرقية والجنوبية.

مؤكدآ على البدء في وضع «خطة خروج» والتخفيض التدريجي للإجراءات الاحترازية؛ استعدادًا لدخول البلاد في مرحلة التعايش الدائم مع الوباء. لكنه شدد على عدم البدء في تنفيذها قبل بلوغ البلاد النسبة الآمنة من المطعمين، دون أن يوضح مع هذه النسبة.

وشملت توصيات المركز كذلك العمل بالإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.

ويجدر الاشارة الى أن ليبيا، قامت خلال الأسبوع الماضي، بتسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، مع حالة وفاة واحدة و53 حالة شفاء. ما يرفع حصيلة الإصابات بالوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020 إلى 501 ألف و862 حالة، بينها 490 ألفًا و900 شفاء، و4 آلاف و534 نشطة، و6 آلاف و428 حالة وفاة.