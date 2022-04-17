دعوات حقوقية لوقف التصعيد العسكري في طرابلس

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا جميع الأطراف والكيانات المسلحة، لضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح، وتجنب مزيدٍ من العنف والاقتتال داخل العاصمة طرابلس.

وحذرت اللجنة في بيان، من مغبة جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا والأمن والسلم الاجتماعي للخطر، مطالبة جميع الأطراف بتجنب أي شكل من أشكال التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو ممارسات من شأنها المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وتقويض الأمن والاستقرار.

وجددت اللجنة، دعوتها للجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوّض عملية الانتقال السياسي في البلاد.

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