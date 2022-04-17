الدبيبة يجتمع بالسفير التونسي ورئيس “قوة مكافحة الإرهاب”

التقى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت في مكتبه بمدينة طرابلس، بالسفير التونسي الأسعد العجيلي، ورئيس قوة مكافحة الإرهاب محمد الزين.

وقالت منصة حكومتنا التي يديرها وليد اللافي أن اللقاء خُصص لمناقشة زيادة التنسيق الأمني بين البلدين، ودور السفارة التونسية في تنظيم عدد من الاجتماعات الفنية بين الأجهزة الأمنية الفنية.

وبحسب المنصة فإنه جرى الاتفاق على تنسيق لقاء بين وزيري الداخلية لتنظيم المداخل بين البلدين.

يشار إلى أن عميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام صرح بأن قوة المنطقة العسكرية الغربية حاولت فجر اليوم اقتحام بوابة تكويت في محاولة للتوجه إلى معبر وازن لاستقبال فتحي باشاغا قادما من تونس قبل أن تتصدى لها قوات المدينة وتمنعها.