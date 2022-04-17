لقاء ليبي تونسي مرتقب لتنظيم المنافذ الحدودية بين البلدين

بحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة رفقة السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، وبحضور رئيس لواء مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، التنسيق الأمني بين البلدين، ودور السفارة التونسية في تنظيم عدد من الاجتماعات الفنية بين الأجهزة الأمنية.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى السبت، على تنسيق لقاء بين وزيرَي الداخلية الليبي والتونسي لتنظيم المداخل بين البلدين، وفق بيان الحكومة، في وقت تتواتر فيه معلومات عن تنسيق عسكري بين أطراف محلية لتسهيل دخول رئيس الحكومة الليبية عبر أحد المنافذ البرية مع تونس.

وكانت مصادر قد نقلت امتعاض الدبيبة من احتضان تونس لاجتماعات باشاغا، التي يعقدها مع أطراف سياسية وعسكرية محلية للتمهيد لدخوله العاصمة طرابلس.

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