الحكومة الليبية: نحمّل كامل المسؤولية للحكومة المنتهية ولايتها عن أي تصعيد عسكري يمس بالأمن ويهدد سلامة المدنيين

رحّبت الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الأحد، بالبيان الصادر عن القيادات العسكرية من مدينة مصراتة.

وقالت الحكومة، في بيان، إنها “تابعت البيان الصادر عن قيادات عسكرية من مدينة مصراتة والتي تدعو فيه إلى رفض التصعيد العسكري والالتزام بالطرق السلمية واتباع النهج السياسي في إدارة شؤون الدولة والتداول السلمي على السلطة” .

وأضافت، إنها “ترحب بهذا البيان الذي ينسجم في مضمونه مع مبادئ وسياسة الحكومة الليبية، والتزامها القاطع بمباشرة عملها من العاصمة طرابلس وفق القانون والطرق السلمية”.

كما حملت الحكومة، كامل المسؤولية للحكومة المنتهية ولايتها عن أي تصعيد عسكري يمس بالأمن والاستقرار ويهدد سلامة المدنيين.