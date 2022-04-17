منشور لصندوق التضامن بنغازي بشأن المعاشات الأساسية يثير حالة استنكار.. لماذا؟

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أثار، منشور لصندوق التضامن الاجتماعي بنغازي، بشأن المعاشات الأساسية، على فيسبوك، حالة من الاستياء والنقد الحاد من قبل الكثير من المعلقين، لوصفه المعاشات الأساسية بأنها مساعدة مالية غير ملزمة الصرف من قبل الحكومة.

ووصف صندوق التضامن المعاشات الأساسية بأنها عبارة عن “مساعدة مالية” تقدمها الحكومة في حدود الإمكانيات

وحمّل صندوق التضامن الاجتماعي بنغازي تأخر صرف المعاشات الأساسية إلى عجز وزارة المالية في التغطية المالية لمصروفات الحكومة ومن ضمنها المعاشات الأساسية.

واعتبر الصندوق، أن المعاشات الأساسية بأنها “مساعدات مالية” غير ملزمة الصرف كالمرتبات من قبل الدولة إلا في حدود الإمكانيات.

ووصف الكثير من المعلقين بأن ما يصرف من معاشات أساسية لمستحقيها هو حق من حقوق الدولة على مواطنيها العاجزين عن أداء وظائف بسبب أوضاعهم الخاصة.

واستنكر المعلقين، منشور الصندوق، وأكدوا أن ما يصرف من معاشات هو حق مكفول من ثروات البلاد.

وقال، صندوق التضامن الاجتماعي بنغازي، في منشوره على فيسبوك، إن “البعض يسأل لماذا صرف للموظفين ثلاثة أشهر والمعاشات لا؟”. وتابع: “بكل بساطة المعاش الأساسي ليس مرتبا، لذلك هو غير ملزم الصرف كالمرتبات التي تصرف مقابل أداء وظيفي، بينما المعاشات هي مساعدة مالية تمنح لبعض الفئات ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وهو غير ملزم الصرف إلا في حدود إمكانيات الدولة”.

وأكد الصندوق، أن التأخير في صرف المعاشات الأساسية، راجع إلى وزارة المالية، والتي قال إنها “كانت تعاني الفترة الماضية من عجز في التغطية المالية لمصروفات الحكومة ومن ضمنها المعاشات الأساسية”.

وضمن الصندوق منشوره، ببيان وزارة المالية بحكومة الوحدة، والذي أعلنت فيه تحويل 6 مليار دولار إلى حسابها بالمصرف المركزي من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، والذي قالت الوزارة فيه إنها ستعمل على تغطية الإنفاق الحكومي ومن بينها المعاشات الأساسية.