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باشاغا: ندين وبشدة إهدار المال العام وتسخير ثروات الدولة الليبية لصالح حكومة خارجة عن الشرعية تسعى لبث الفتنة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الأحد، “تابعنا البيانات الصادرة عن القوى الأمنية والعسكرية في مصراتة و طرابلس والتي تؤكد على نهجنا الثابت بعدم استعمال القوة”.

باشاغا، وفي تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، أضاف: “وإذ نشيد بهذه البيانات، نؤكد تحميلنا مسؤولية التصعيد والتحريض على العنف للحكومة منتهية الولاية”.

وتابع: “ندين وبشدة إهدار المال العام وتسخير ثروات الدولة الليبية لصالح حكومة خارجة عن الشرعية تسعى لبث الفتنة ونشر الفوضى للاستمرار في السلطة، سنواجه هذا الانحراف بالطرق السياسية بحزم وجدية”.

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قناة ليبيا الحدث

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