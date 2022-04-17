باشاغا: ندين وبشدة إهدار المال العام وتسخير ثروات الدولة الليبية لصالح حكومة خارجة عن الشرعية تسعى لبث الفتنة

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الأحد، “تابعنا البيانات الصادرة عن القوى الأمنية والعسكرية في مصراتة و طرابلس والتي تؤكد على نهجنا الثابت بعدم استعمال القوة”.

باشاغا، وفي تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، أضاف: “وإذ نشيد بهذه البيانات، نؤكد تحميلنا مسؤولية التصعيد والتحريض على العنف للحكومة منتهية الولاية”.

وتابع: “ندين وبشدة إهدار المال العام وتسخير ثروات الدولة الليبية لصالح حكومة خارجة عن الشرعية تسعى لبث الفتنة ونشر الفوضى للاستمرار في السلطة، سنواجه هذا الانحراف بالطرق السياسية بحزم وجدية”.