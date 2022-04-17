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باشاغا: ندين بشدة إهدار المال العام وتسخير ثروات الدولة الليبية لصالح حكومة خارجة عن الشرعية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

دان، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، ما وصفه بـ”إهدار المال العام وتسخير ثروات الدولة الليبية لصالح حكومة خارجة عن الشرعية تسعى لبث الفتنة ونشر الفوضى للاستمرار في السلطة”.

وقال باشاغا، في تغريدة على تويتر، “سنواجه هذا الانحراف بالطرق السياسية بحزم وجدية”.

وحمّل باشاغا، حكومة الوحدة المنتهية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مسؤولية التصعيد والتحريض على العنف.

وقال باشاغا، أنه الحكومة تابعت البيانات الصادرة عن القوى الأمنية والعسكرية في مصراتة وطرابلس، ولفت إلى أن البيانات تؤكد على “نهجنا الثابت بعدم استعمال القوة”.

وأضاف، “وإذ نشيد بهذه البيانات، نؤكد تحميلنا الحكومة المنتهية الولاية مسؤولية التصعيد والتحريض على العنف”.


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صحيفة العنوان الليبية

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