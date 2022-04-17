البيوضي: معضلة الدبيبة هي الاستغاثة عند كل مختنق وتخليه عن تعهداته عند تنفس الصعداء

أكد المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي، أن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة قد يجد نفسه خارج العملية السياسية، بسبب عدم تمكنه من إنجاز تعديلات جوهرية في حركته السياسية وتحالفاته.

كما أضاف البيوضي في تدوينه له عبر حسابه بفيسبوك، أن ما يمارسه رئيس الحكومة فتحي باشاغا من مناورة تكتيكية قد يؤدي لنسف كل الجهد الذي مارسه الدبيبة وفريقه.

وأشار إلى أن معضلة الدبيبة هي إطلاق نداءات الاستغاثة عند كل مختنق، وتخليه عن تعهداته عند تنفس الصعداء وهو ما يجعله أمام مفترق طريق خطير يدفعه لإدراك أن الفاعلين الحقيقين هم من يتحركون بالمناورة والمباغتة.

واعتبر أن مشكلة باشاغا، هي فريقه الدعائي والذي يضره أكثر مما ينفعه، ويدفع به نحو نتائج سلبية لكل خطواته، كما لفت إلى أن باشاغا اقتنع بضرورة توسيع دائرة النقاش مع مخالفيه وهو يجتهد في تبديد المخاوف.