أعيان البريقة يعلنون إيقاف إنتاج وتصدير النفط لحين خروج حكومة الدبيبة من المشهد السياسي

العنوان

أعلن أعيان ونشطاء مناطق الهلال النفطي في مدينة البريقة بإيقاف إنتاج وتصدير النفط من الحقول بالمنطقة بشكل كامل، حتى خروج حكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من المشهد في طرابلس وتسليمها السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب.

وطالب الأعيان، في بيان مصور مماثل لما صدر عن مكونات قبلية واجتماعية في بلدية الزويتينة – سلطان النفطية وفي منطقة الجنوب الغربي السبت، بضمان التوزيع العادل للموارد النفطية بشكل متساو بين المناطق الليبية كافة، ودعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات القادمة بعيدا عن طمع الحكومة التنفيذية في السلطة.

كما طالبوا بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بعيدا عن التجاذبات السياسية، ودعم المؤسسة بالميزانية المطلوبة لرفع معدلات الإنتاج.

وتضمنت المطالبات، دعم الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والتنقل بين المدن الليبية بكل حرية، وإيقاف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الداخلي الليبي.

وطالبوا المجتمع الدولي والسفراء باحترام سيادة الدولة ومؤسساتها وأن يكونوا عاملا مساعدا في الاستقرار.