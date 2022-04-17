بعد ظهور الإرهابي التونسي بمصراتة.. الدبيبة يجتمع بالسفير التونسي لـ “زيادة التنسيق الأمني” بين البلدين

التقى رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت في مكتبه بمدينة طرابلس، بالسفير التونسي الأسعد العجيلي، ورئيس ما يسمى “قوة مكافحة الإرهاب” محمد الزين.

وقالت منصة حكومتنا التي يديرها وليد اللافي، أن اللقاء خُصص لمناقشة زيادة التنسيق الأمني بين البلدين، ودور السفارة التونسية في تنظيم عدد من الاجتماعات الفنية بين الأجهزة الأمنية الفنية.

وبحسب المنصة فإنه جرى الاتفاق على تنسيق لقاء بين وزيري الداخلية لتنظيم المداخل بين البلدين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد عناصر حزب النهضة الإخواني في تونس المدعو أسامة العريفي.

ظهر الإرهابي العريفي المطلوب لبلاده على ذمة قضايا إرهاب في الفيديو الذي قام بنشره على حسابه على “فيسبوك” متهكمًا على خبر القبض عليه نشرته مصادر تونسية.

وقال العريفي: ”أنا موجود في مصراتة وإذا تم جلبي لتونس سوف أحضر معي أحمد الرويسي “قيادي في داعش” الموجود في أحد السجون في المدينة وهو ليش ميت كما يشاع”.

وتابع في حديثه: ”سأحضر أنا والرويسي لنفضح عصابة الإرهاب في وزارة الداخلية التي يتحكم فيها كمال ألطيف”، حسب قوله.

وأضاف العريفي مهددًا الدولة التونسية: ”إن كنتم رجال تعالوا إلى الزاوية أو أبوقرين ليست الدافنية هل بإمكانكم القدوم”.

وأحمد بن محمد بن محمد الرويسي المدعو أبو زكريا التونسي. من مواليد 1967 متطرف تونسي، من أبرز المطلوبين لدى المصالح الأمنية والقضائية في تونس على خلفية اتهامه في عملية اغتيال كل من محمد براهمي وشكري بلعيد.

ولد الرويسي في تونس تنقل إلى سوريا بغرض الدراسة ثم عاد إلى تونس وعمل كمدير عام في إحدى الشركات.

بعد عودته إلى تونس انضم أحمد الرويسي إلى جماعة أنصار الشريعة الإرهابية وفي يوليو 2013، بعد أيام من اغتيال محمد البراهمي، أشار وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن الرويسي متورط في الاغتيال وقبله شكري بلعيد وورد اسمه رفقة تسعة مطلوبين آخرين.