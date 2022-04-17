شركة الكهرباء: تطوير البنية التحتية الكهربائية للمنطقة الحرة مصراتة

قام مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أمس السبت بزيارة إلى المنطقة الحرة مصراتة وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها لمختلف مناطق البلاد.

جاء ذلك في منشور للشركة عبر حسابها على “فيسبوك”

وذكرت فيه ، أن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عقد خلال الزيارة اجتماع موسع مع رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة مصراتة بحضور عميد بلدية مصراتة لمناقشة عدد من المواضيع التي لها علاقة بالشبكة الكهربائية.

وناقشا الجانبان إمكانية تطوير البنية التحتية الكهربائية للمنطقة وتوطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين.