عقب لقائه بالدبيبة.. عميد نالوت: نرفض كل من يريد إقحامنا في مصالح وصراعات من أجل السلطة

قال عميد بلدية نالوت عبد الوهاب الحجام بأن “قوة تابعة لأسامة الجويلي حاولت فجر السبت تأمين دخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا من تونس إلى ليبيا عبر بوابة وازن إلا أنهم تصدوا لها”، بحسب قوله.

الحجام وفي تصريحات لإحدى القنوات الممولة من رئيس الحكومة منتهية الولاية، أضاف: “نرفض كل من يريد إقحامنا في مصالح وصراعات من أجل السلطة، وبعيدون عن التجاذبات السياسية، وما تقوم به القوة العسكرية بالمنطقة الغربية مرفوض، ولن نسمح بزعزعة الأمن”، بحسب قوله.

وأضاف: “أصدرنا تعليمات للمجلس العسكري نالوت لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعلى المنطقة العسكرية الغربية أن تنأى بنفسها عن الصراعات والتجاذبات السياسية وأن تهتم بالأمور العسكرية فقط”، بحسب قوله.

وتابع: “الحل في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لإنهاء الأجسام منتهية الشرعية المهيمنة على السلطة اليوم”، بحسب قوله.