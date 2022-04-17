ضبط محلات لحوم مخالفة في سرت

ضبطت وحدة الدوريات بجهاز الحرس البلدي سرت محلات لحوم مخالفة خلال جولة تفتيشية على محلات بيع اللحوم.

وقال مصدر مسؤول بالجهاز بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط»إنه جرى «رصد عديد المخالفات في النظافة العامة وعدم حفظ اللحوم بطريقة مناسبة وخلط اللحوم البيضاء والحمراء واهمال نظافة مكينة فرم اللحوم».

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وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الملف وقفل محلين خلال الحملة التي سجلت مشاركة أعضاء مكتب الرقابة علي الأدوية والأغدية سرت.