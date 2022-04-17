امطير: يجب أن يصدر قرار بمنع بيع البرجر والمفروم المعدّ مسبقاً

طالبت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري، بضرورة إصدار قرار بمنع بيع البرجر والمفروم المعدّ مسبقاً.

وقالت امطير في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أين وزير الداخلية؟، أين وزير العدل؟، أين وزير العمل؟، أين وزير الخارجية؟، أين وزير الاقتصاد؟، أين القائد الأعلى للجيش؟، أليس الغذاء موضوع أمن قومي؟”.

وأضافت “يجب أن يصدر قرار بمنع بيع البرجر والمفروم المعد مسبقا ومن يخالف ذلك يحاكم، يجب أن ينفذ القانون في الجناة”.

وتابعت “نصيحة شباب الوطن هبوا لنجدة أبنائكم من براثن هؤلاء الذين لا يخافون الله فيكم، وانسوا حاجة اسمها وزراء لأن كلا منهم جاء لعمل معين بحد ذاته”.