البيوضي: ما يمارسه باشاآغا من مناورة تكتيكية قد يؤدي لنسف كل الجهد الذي مارسه الدبيبة وفريقه

ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن عبد الحميد الدبيية يمثل الحكومة المعترف بها دوليًا (بشكل نسبي)، ودخل فعليًا في مرحلة السيلان، وفي طور إعادة رسم الخرائط محليًا، وقد يجد نفسه خارج العملية السياسية والسبب هو تمركزه داخل حلقة مفرغة وعدم تمكنه من إنجاز تعديلات جوهرية في حركته السياسية وتحالفاتها البنية.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه عمليًا ما يمارسه فتحي باشاآغا من مناورة تكتيكية قد يؤدي لنسف كل الجهد الذي مارسه الدبيبة وفريقه، وتبقى معضلة الدبيبة هي إطلاق نداءات الاستغاثة عند كل مختنق وتخليه عن تعهداته عند تنفس الصعداء.

ولفت إلى أنه بواقعية هو أمام مفترق طرق خطير، وعليه آن يدرك هذه المرة أن الفاعلين ليسو من حوله بل من يدركون قواعد اللعبة ويتحركون بالمناورة والمباغثة.

وأفاد أن القوى الدولية تركز على إنجاز اتفاق فعال يؤدي لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية ويضمن معادلة (ضامنة) للمصالح ولا تحتمل المفاجاءات، وهي عملية تحتاج للهدوء، وكل القوى تحاول السير في المنتصف ولكنها لن تمانع من دخول الحكومة الموازية لطرابلس سلميًا والأهم أن تكون مسنودة بدعم شعبي.

كما تابع: “ولحد الآن لم تقدم البعثة الأممية أي مقترح في اجتماعات القاهرة (فقط) ما وصلها من مبادرات ليبية، ومن المتوقع أن يتم تمديد ولاية البعثة في ليبيا بقرار من مجلس الأمن خلال أيام، وبالتالي فإن البعثة ستكون بحاجة لتقديم خارطة موضوعية للحل تلبي طموحات التدخلات في ليبيا، وقد تتحول اجتماعات القاهرة لمسار متعدد الأطراف (وجهة نظر) للوصول للانتخابات”.

ونوّه إلى أن ما تركز عليه القوى الدولية أيضًا هو السيطرة على الإنفاق الحكومي للحد الأدنى لتجفيف منابع الاحتراب، ولدى بعض الدول مواقف خطيرة (ستحاول) تفجير الأوضاع ميدانيًا للحصول على موطئ قدم على الأرض، خصوصًا إذا ازداد الوضع في أوكرانيا تصعيدًا، فليبيا من ضمن خارطة الطوق الحامي.

وأضاف: “وبالعودة للمسار السياسي فإن اجتماعات القاهرة القائمة حاليًا ستكون تأسيسًا للقادم، وفشله الآن سيعزز من القناعة الدولية بضرورة تجاوز المجلسين خصوصًا وأن إجراء الانتخابات هو الأولوية لدى أغلب الدول، فاستطلاعات الرأي العام بينت أن الليبيين يعتقدون بأن القوى الدولية هي من أفشلتها، وهي بهذه الطريقة تحاول استعادة ثقة الليبيين بها، وستحاول الحصول على نتائج تحقق المصلحتين (سلطة جديدة منتخبة) متماهية مع المجتمع الدولي وإرادته وثقة الليبيين”.

وشدد على أن الحل هو إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وإيجاد أرضية مشتركة لإنجازها وفقًا لوضع سياسي آمن.

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