اقعيم يشدد على تفعيل المخالفات الفورية المتعلقة بحركة السير

شدد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة فرج اقعيم، على ضرورة تفعيل المخالفات الفورية المتعلقة بحركة السير، التي تساهم في الازدحام الشديد الذي تشهده أحياء وشوارع مدينة بنغازي.

وأكد اقعيم خلال ترأسه اجتماعاً أمنياً موسّعاً، في بنغازي، أهمية معاقبة السائقين المخالفين لقواعد السير وركن المركبات في غير الأماكن المخصصة لها، والسير في الاتجاه المعاكس، داعياً لتكثيف الجهود والتنسيق المُشترك بما يضمن سلاسة الحركة المرورية وتنقّل المواطنين بأريحية، والحيلولة دون وقوع مختنقات مرورية تسبّب في عرقلة الحركة وإغلاق الطرق.

يُذكر أن هذا الاجتماع يُعد الأول من نوعه منذ أن أعلن اقعيم في مارس الماضي مباركته للحكومة الليبية، واستعداده لتسليم زمام الأمور التي على عاتقهم في مختلف مصالح وإدارات وزارة الداخلية الواقعة مباشرة تحت إدارتهم، للحكومة الجديدة.

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