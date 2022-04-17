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البكوش: حذرت الدبيبة من التحشيدات العسكرية لكنه يسير وراء مستشارين لا يهمهم اندلاع الحرب

تم النشر منذُ 57 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال صلاح البكوش مستشار لجنة الحوار السياسي السابق بمجلس الدولة الاستشاري، إنه حذر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أكثر من مرة بشأن التحشيدات العسكرية التي لن تؤدي إلا الحرب وسفك الدماء، وفق قوله.

كتب قائلًا على فيسبوك: “رغم موافقتي لاستمرار حكومة الدبيبة إلى الانتخابات، لكني حذرت رئيس الحكومة أكثر من مرة بشأن التحشيدات العسكرية التي لن تؤدي إلا الحرب وسفك الدماء، الدبيبة يسير وراء مستشارين لا يهمهم اندلاع الحرب أو انتهاؤها، نتيجة ذلك، صفعة من الجحاوي والحصان أمس، وصفعة أخرى من النواصي اليوم” في إشارة إلى بياني قيادات مصراتة وكتيبة النواصي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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