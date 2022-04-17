إعلان حالة القوة القاهرة بحقل الفيل النفطي بسبب توقف الإنتاج

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، حالة القوة القاهرة على خام مليته من حقل الفيل النفطي وإلى حين اشعار اخر.

وقالت المؤسسة في بيان أصدرته، إنه على خلفية “تعرض حقل الفيل النفطي يوم أمس السبت إلى محاولات الإغلاق التعسفي، بسبب دخول مجموعة من الأفراد ومنع المستخدمين من الاستمرار في الإنتاج وقد توقف الإنتاج بالكامل اليوم الأحد الموافق 17 ابريل 2022، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلا”.

وأعربت المؤسسة عن أسفها عن ما آلت إليه الأمور، مطالبة بتغليب لغة العقل والحكمة والنأي بقطاع النفط عن الصراعات للحفاظ على ما تبقى من البنية التحتية المتهالكة والمهترئة بسبب تبعات الاغلاقات العشوائية طوال السنوات الماضية، فضلا عن شح الميزانيات خلال الأعوام الماضية.