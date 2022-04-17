الارصاد: كتلة هوائية باردة تؤثر على طقس ليبيا.. ومنخفض صحراوي قادم وهذا موعده!

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 17/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن اغلب مناطق ليبيا تتاثر بكتلة هوائية باردة ورياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل أحيانا إلى (50)كلم/ساعة على المناطق الساحلية(خاصة الشرقية) مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة هذا اليوم ويوم الغد حيث من المتوقع ان تتراوح ما بين (17-22)مْ على شمال ليبيا مع تكاثر للسحب من حين لأخر خاصة هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة وظهور ضباب على بعض المرتفعات الجبلية، ومعظم مناطق الجنوب تكون درجات الحرارة القصوى ما بين (24-30)مْ.

وتشير التوقعات الأولية بحسب التقرير بإقتراب منخفض صحراوي يوم الأربعاء بمشيئة الله قادم من الجزائر يؤثر على المناطق الغربية بارتفاع في درجات الحرارة ورياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة, والله اعـــــــــلم.