العباني: بلادنا شاسعة وخيراتها كثيرة وتسعنا جميعاً فكفانا تحارب

قال محمد العباني، عضو مجلس النواب، إن السلام والأمن ليس بعزيز، والقتل والتدمير، باهض الثمن، العقل هذا وقته، والرجاء في الحكماء، وبذل الجهود لنزع التوتر مطلوب، بل هو واجب على كل قادر، السلام وتجنب الصراع المسلح هو مكسب لكل الليبيين، وبلادنا شاسعة وخيراتها كثيرة، وتسعنا جميعا، وكفانا تحارب، ولننزع الغل والحقد والكره من صدورنا، ونتقي الله في أنفسنا، ونعيد السلاح لمخازنه، ونجلس إلى بعضنا إخوة متحابين، فالوطن للجميع، ولا فضل لأحد، بلادنا تزخر بالحكماء والعقلاء، فلندع هذه المرة المساحة الكبرى للعقل، وفق قوله.

أضاف العباني على فيسبوك: “الوطن أغلى وأثمن من كل التراهات التي تمارسوها، والحكمة ضالة المؤمن، في الحديث كلام يحمل معاني الخير والشرّ، وتزداد ضراوته عندما يكون على المنابر، ليصبح حربا ناعمة، ولقد هدانا الله للتفكير”.