توقعات الطقس: انخفاض درجات الحرارة مصحوبًا برياح نشطة باردة على المناطق الساحلية

العنوان – طرابلس

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة هذا اليوم الأحد ويوم الغد على معظم مناطق ليبيا مع رياح شمالية غربية نشطة أحياناً وباردة نسبياً خاصة على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة مع ظهور ضباب على بعض المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وباردة نسبياً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-21)مْ وتسجل ارتفاعًا بسيطًا وتدريجيًا بداية من يوم الثلاثاء.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على الجبل الأخضر .

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة وباردة نسبياً تصل سرعتها أحيانا إلى (50) كلم/الساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(19- 24)مْ على أغلب المناطق ، ولاتتجاوز (17) مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(24-28)مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا بداية من يوم الثلاثاء.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة, بينما تكون جنوبية غربية مثيرة للأتربة والرمال على الكفرة وأقصى الجنوب مع هبوط في مدى الرؤية وتتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية مع تحسّن تدريجي في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(31- 35)مْ, وتصل إلى (40) مْ على الكفرة وتنخفض يوم الغد.