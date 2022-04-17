حماد: تحويل مؤسسة النفط لـ 6 مليار دولار لمالية تصريف الأعمال تعدٍ صريح على المال العام

ليبيا – أعرب وزير التخطيط والمالية بحكومة الاستقرار أسامة حماد عن استغرابه من إعلان وزارة مالية حكومة تصريف الأعمال تحويل 6 مليارات دولار لحسابها.

حماد أوضح في بيان صدر عنه حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أن توريد هذه الأموال في حساب وزارة مالية حكومة تصريف الأعمال بالمصرف المركزي من الإيرادات النفطية ومشتقاتها والغاز عن طريق مؤسسة النفط في طرابلس يعد عدم تنفيذ لتعليمات صادرة عن سلطة إدارية عليا.

وأضاف البيان: إن هذا يتنافي مع مع التشريعات النافذة ويمثل عدم تقيد بسقف الصلاحيات الممنوحة؛ لأن التعليمات الصادرة عن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في كتابه الموجه لرئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في الـ10 من مارس الماضي تشدد على ضرورة الاحتفاظ بالإيرادات الناتجة عن بيع النفط.

وتابع البيان: إن هذه الإيرادات يجب أن يتم حفظها في الحسابات السيادية لمؤسسة النفط في طرابلس في المصرف الليبي الخارجي، وعدم إحالتها إلى حساب الإيراد العام مؤقتًا، وذلك إلى حين اعتماد قانون الميزانية العامة أو صدور قرار بالصرف من مجلس النواب.

وتطرق البيان إلى كتاب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في الـ24 من فبراير الماضي إلى النيابة العامة ومحافظية المصرف المركزي ورئاسات هيئتي الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة وقرار منح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاآغا الصادر عن المجلس النواب.

وأضاف البيان: إن كل هذه الكتب والقرارات مسندة بكتاب باشاآغا بشأن كونه الممثل الشرعي والوحيد للسلطة التنفيذية للدولة. محملًا هذه المؤسسات المسؤولية الكاملة وما سيترتب على هذا القرار من تشوهات في الاقتصاد الوطني وصرف من دون وجه حق.

وأشار البيان أنه كان الأجدر بهذه المؤسسات أن تنأى بنفسها عن استخدام مركزها في الصراعات السياسية أو استخدامها بغية تحقيق مكاسب لطرف سياسي ما، مشددًا على كافة أجهزة الدولة الرقابية والقضائية المتمثلة بالنيابة العامة وهذه الرئاسات بضرورة إيقاف هذه التصرفات لخطورتها وكونها تعديًا صريحًا على المال العام.

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