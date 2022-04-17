إعلان حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل النفطي؛ بسبب دخول مجموعة من الأفراد ومنع المستخدمين من الاستمرار في الإنتاج وقد توقف الإنتاج بالكامل.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن توقف الإنتاج جعل من تنفيذ التزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلاً، الأمر الذي اضطرها لإعلان حالة القوة القاهرة على خام مليتة وإلى حين إشعار آخر.

وأبدت المؤسسة أسفها لما آلت إليه الأمور، مطالبة بتغليب لغة العقل والحكمة والنأي بقطاع النفط عن الصراعات للحفاظ على ما تبقى من البنية التحتية المتهالكة والمهترئة أصلاً، بسبب تبعات الإغلاقات العشوائية طوال السنوات الماضية، فضلاً عن شح الميزانيات خلال الأعوام السابقة.

وكانت مجموعة من المواطنين قد أقفلت حقل الفيل النفطي السبت، مطالبة بتسليم السلطة إلى الحكومة الليبية وإقالة رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله.

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