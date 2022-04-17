باشاغا يحمّل الدبيبة مسؤولية التحريض على العنف

حمّل رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية التصعيد والتحريض على العنف، مجدداً تأكيده على النهج الثابت بعدم استعمال القوة، وفق قوله.

وأدان باشاغا في منشور، “إهدار المال العام وتسخير ثروات الدولة الليبية لصالح حكومة خارجة عن الشرعية، تسعى لبث الفتنة ونشر الفوضى للاستمرار في السلطة” وفق وصفه، مؤكداً عزمه التصدي لهذا الانحراف بحزم وجدية عبر الطرق السياسية.

جدير بالذكر أن باشاغا التقى عدداً من الشخصيات العسكرية في تونس، في إطار المساعي لدخول العاصمة طرابلس، وسط استنفار للتشكيلات المسلحة الداعمة لرئيس حكومة الوحدة الذي يتمسك برفض تسليم السلطة.

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