رغم الظروف الجوية..ناقلة مليونية ترسو في الحريقة لنقل مليون برميل إلى بريطانيا

أخبارليبيا24- خاص

كشف مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الأحد. أن الناقلة النفطية (فرونت سافانا) رست على أرصفة الميناء.

وأضاف المصدر لـ”أخبارليبيا24″. أنه رغم الظروف الجوية الصعبة والغبار الكثيف. إلا أن قاطرات شركة الإنقاذ البحري نجحت في إرساء الناقلة.

وأشار المصدر في تصريحه. إلى أن الناقلة النفطية ستقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام إلى بريطانيا.

وأوضح المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير. قد بلغ 142 ألف برميل. مؤكدًا أن سبب انخفاض الإنتاج بسبب الكهرباء في حقل السرير.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا. وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يشار إلى أن مدينة طبرق تشهد اليوم أجواء مغبرة تصعب فيها الرؤية .