الفارسي لـ«بوابة إفريقيا»: المواطن هو من يدفع ثمن وقف الإنتاج النفطي

قال أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية جامعة درنة د. يوسف الفارسي، إن وقف الإنتاج من حقل الفيل النفطي، اليوم الأحد، وإعلان حالة القوة القاهرة جاء نتيجة للاستنزاف الممنهج للأموال من قبل حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأوضح الفارسي- الباحث المتخصص في شؤون الأمن القومي والإقليمي في منطقة غرب المتوسط- في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن إيقاف التصدير النفط له جوانب سلبية عديدة على حياة المواطن البسيط، قائلا “المواطن سيدفع ثمن هذا الإغلاق والذي سينعكس على ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار مما سينجم عنه قطع السيولة، فضلا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على البورصة العالمية، والانقسام الداخلي بين الحكومتين واستغلال التجار لشهر رمضان لرفع الأسعار، ما يجعل وضع المواطن هش أمام هذه الأسعار الجنونية”.