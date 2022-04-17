مؤسسة النفط تعلن القوة القاهرة عن حقل الفيل وتوقف الإنتاج

العنوان – طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل النفطي بسبب توقف الإنتاج.

وأضاف المؤسسة عبر حسابها على “فيسبوك” أن حقل الفيل النفطي تعرض يوم أمس السبت إلى محاولات الإغلاق التعسفي، بسبب دخول مجموعة من الأفراد ومنع المستخدمين من الاستمرار في الإنتاج.

وأوضحت أن الإنتاج توقف بالكامل اليوم الأحد، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلا.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط أنها مضطرة لإعلان حالة القوة القاهرة على خام مليته وإلى حين إشعار آخر.

وأبدت المؤسسة أسفها لما آلت إليه الأمور، مطالبة بتغليب لغة العقل والحكمة، والنأي بقطاع النفط عن الصراعات للحفاظ على ماتبقى من البنية التحتية المتهالكة والمهترئة أصلاً.

وأعلن أعيان ونشطاء مناطق الهلال النفطي في مدينة البريقة أمس السبت بإيقاف إنتاج وتصدير النفط من الحقول بالمنطقة بشكل كامل، حتى خروج حكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من المشهد في طرابلس وتسليمها السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب.

وطالب الأعيان، في بيان مصور مماثل لما صدر عن مكونات قبلية واجتماعية في بلدية الزويتينة – سلطان النفطية وفي منطقة الجنوب الغربي السبت، بضمان التوزيع العادل للموارد النفطية بشكل متساو بين المناطق الليبية كافة، ودعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات القادمة بعيدا عن طمع الحكومة التنفيذية في السلطة.

كما طالبوا بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بعيدا عن التجاذبات السياسية، ودعم المؤسسة بالميزانية المطلوبة لرفع معدلات الإنتاج.

وتضمنت المطالبات، دعم الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والتنقل بين المدن الليبية بكل حرية، وإيقاف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الداخلي الليبي.

وطالبوا المجتمع الدولي والسفراء باحترام سيادة الدولة ومؤسساتها وأن يكونوا عاملا مساعدا في الاستقرار.