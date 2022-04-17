النواصي تدعو القوى الأمنية للحياد وتحذر من زعزعة استقرار العاصمة

دعت القوة الثامنة “النواصي”، كل القوى الأمنية إلى التزام الحياد وعدم الانجرار خلف أي دعوات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والفتنة، مشددين على الحفاظ على أمن العاصمة.

وطالبت القوة في بيان، الأحد، رئيسَي حكومة الوحدة والحكومة الليبية بإبقاء الصراع سياسياً في ما بينهما، محذرين من تحوله إلى صراع مسلح يأكل الأخضر واليابس في العاصمة، محمّلين الطرفين المتنافسين “أي قطرة دم قد تسقط من أي طرف كان في سبيل الوصول إلى السلطة”.

يُذكر أن بياناً مشابهاً صدر عن عدد من القيادات العسكرية في مدينة مصراتة، طالب بتجنيب العاصمة أي توتر عسكري وإبقاء الصراع في حدوده السياسية، عقب حالة التحشيد التي شهدتها طرابلس خلال اليومين الماضيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية