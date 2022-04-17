صنع الله: بتوفير الميزانية اللازمة سنتمكن من توسعة عمليات “مصحات النفط”

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بزيارة ميدانية لمصحة النفط، للاطلاع على آخر مراحل تطويرها، لإعادة تأهيل مرافقها، وتقديم أفضل الخدمات لعاملي قطاع النفط وأسرهم.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: كان في استقباله رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بالمصحة، خالد بن عثمان، محمد أبو عزة، والدكتور الصادق المجراب، ومدير عام المصحة الدكتور محيي الدين الشريف، ورئيس قسم الطوارئ الدكتور سراج بن عامر، ومدير إدارة الخدمات مسعود الأحمر، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمختصين بالمصحة، وبحضور صلاح زايد من إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف البيان: تم خلال الزيارة تفقد الصيدلية الجديدة والاطلاع على التوريدات الجديدة للأدوية، حيث وجه صنع الله بأهمية استكمال كافة الإجراءات المعنية بتوريدات هذه الأدوية، وخاصةً الأمراض المزمنة، كما شملت الزيارة مباني قسم الطوارئ وعيادة الاسنان، وأعمال التطوير الجارية بكل منهما.

وتابع: قام رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بالمصحة باطلاع رئيس مجلس إدارة المؤسسة على كافة مراحل المشروع، والتحديات التي تواجههم والسبل الكفيلة لتجاوزها، كما تم اطلاعه على اخر المستجدات بخصوص مصحة راس لانوف.

من جانبه، أوضح صنع الله، أنه بتوفر الميزانيات اللازمة، ستتمكن المؤسسة من الشروع في عمليات التوسعات في مصحات، بنغازي، اجدابيا، سبها، وطبرق، كما أكد على ضرورة القيام بمشاريع مماثلة بمناطق العمليات، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون لدى قطاع النفط إدارة طبية على مستوى عالي من الكفاءة.

وطالب لجنة الإدارة بالمصحة على ضرورة استكمال مشروع تطويرها، كما تقدّم بالشكر لإدارة المصحة لاهتمامهم وحرصهم على تنفيذ كافة خطوات المشروع بالصورة الصحيحة، مثمناً ما تم تحقيقه من إنجازات لبعض مراحله، ومؤكداً على استمرار دعم المؤسسة الوطنية للنفط للجنة إدارة المصحة على جميع الأصعدة، لاستكمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي، لتقديم أفضل الخدمات الطبية لمستخدمي قطاع النفط وذويهم.