رئيس شركة الكهرباء يبحث مع «المنطقة الحرة مصراتة» تطوير البنية التحتية

زار رئيس وأعضاء من مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المنطقة الحرة بمصراتة وعقدوا اجتماعا موسعا مع رئيس مجلس إدارة المنطقة ومدير إدارة الشؤون الفنية بحضور عميد بلدية مصراتة.

وقال بيان صادر عن المنطقة الحرة مصراتة: “الاجتماع ناقش عدد من المواضيع التي لها علاقة بالشبكة الكهربائية وتطوير البنية التحتية الكهربائية للمنطقة من خلال مشروعي محطة تحويل الجهد 220/30 كيلو فولت الحرة ومسار كابل 220 كيلوفولت الرابط بين محطة التوليد المزدوجة ومحطة تحويل الجهد الحرة الجاري تنفيذها”.

وأضاف البيان “المحطة ستكون قيمة مضافة بما يزيد من استقرار الشبكة ويعزز من منظومة النقل عموماً وبما يُحقق استفادة المنطقة الحرة ويلبي متطلباتها”.