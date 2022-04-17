تباين أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وذلك في مستهل تداولات الأسبوع.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.70 دينار مقابل 4.68 دينار الخميس، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. في حين تراجع سعر اليورو إلى 5.08 دينار مقابل 5.11 دينار الخميس، وهبط سعر الجنيه الاسترليني قرشين اثنين، مسجلًا 6.14 دينار مقابل 6.16 دينار الخميس.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي قرشًا ليسجل 1.25 دينار مقابل 1.24 دينار الخميس، وبالمثل الدرهم الإماراتي الذي بيع بـ 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، بينما حافظ سعر الدينار التونسي على مستوى 1.56 دينار الذي سجله الخميس. واستقر اليوان الصيني عند 0.73 دينار، والليرة التركية عند 0.32 دينار.