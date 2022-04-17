بنكهة أفريقية.. ديربي طرابلس في بنغازي

يحتضن ملعب شهداء بنينا في بنغازي بعد ساعات، اللقاء المرتقب بين ممثلي الكرة الليبية الاتحاد والأهلي طرابلس، ضمن ذهاب الدور الربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي.

وسيقود المباراة طاقم تحكيمي مصري بإدارة الحكم الدولي محمود معروف، بعد أن وصل المنسق العام النيجيري والمنسق الأمني السوداني وحكام الفار إلى مدينة بنغازي.

وكانت مصادر أكدت لـ218 أن مدرب المنتخب الوطني الجديد الفرنسي كورنتين مارتينز، سيكون حاضراً في المباراة، لتقييم أداء اللاعبين واختيار عناصر للمنتخب.

تجدر الإشارة إلى أن لقاء الإياب الذي سيجمع الأهلي طرابلس بالاتحاد ضمن نهائيات الدور الربع النهائي من الكونفدرالية الأفريقية، سيجري يوم الـ24 من شهر أبريل الجاري على أرضية ملعب شهداء بنينا.

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