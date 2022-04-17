بسيسة يوضح أسباب تأخر صرف منحة الزوجة والبنت فوق 18 عام – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أوضح رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية عمر بسيسة أن أسباب عدم صرف منحة الزوجة غير العاملة والبنت فوق سن الـ 18 ترجع إلى أسباب فنية.

وأضاف بسيسة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أنه من أسباب التأخير أيضًا هو عدم اكتمال قاعدة البيانات الخاصة بتنفيذ المنحة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وكان مدير التواصل والإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية خالد مسعود. قال إن الوزارة أحالت 38 ألف قيد من متأخرات شهر يناير وفبراير ومارس للعام الحالي.

وأوضح مسعود أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل حاليًا على صرف مستحقات أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وأضاف مدير التواصل والإعلام في الوزارة أنه سيتم صرف مستحقات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر قبل عيد الفطر.