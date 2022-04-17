بن عثمان: العملية السياسية هي النموذج التطبيقي لآخر مراحل تطور “المجتمع الجماهيري”

زعم العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، ومحلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، نعمان بن عثمان، أن العملية السياسية هي النموذج التطبيقي لما أسماه بـ”دولة الحقراء” وآخر مراحل تطور “المجتمع الجماهيري”، على حد وصفه.

وقال بن عثمان، في تغريدة له على “تويتر”: أكبر وهم يعيشه المجتمع الليبي، ما يسمى بالعملية السياسية، وفقًا لتعبيره.

وأضاف: الكارثة عندما يتم تسويقها بأنها التطبيق العملي لثورة فبراير، بينما هي في الحقيقة آخر مراحل تطور “المجتمع الجماهيري” والنموذج التطبيقي لـ”دولة الحقراء”، بحسب قوله.