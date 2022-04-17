الزايدي: الكلمة الفصل في المنطقة الغربية للمليشيات

أكد مصطفى الزائدي، القيادي بالنظام السابق، أن الكلمة الفصل في المنطقة الغربية للمليشيات.

وقال الزائدي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لماذا يلتقي الدبيبة وباشاغا أعدادًا من قادة المليشيات وهم شباب مدنيين لا يحملون رتبًا ولا صفات عسكرية في محاولات الخروج من أزمة التسليم والاستلام؟”.

وأضاف “اللقاءت تمت في غياب تام لما نشاهده في الإذاعات المرئية للأركانات من قيادات ما يسمى جيشًا في المنطقة الغربية سواء الفريق رئيس الأركان أو قادة الصنوف المختلفة وقادة المناطق العسكرية”.

وتابع “ترى هل هم فعلا مجرد ممثلين لغرض التصوير والمراسم؟ هل يوجد جيش في المنطقة الغربية، حيث الكلمة الفصل لقادة المليشيات مع إحترامي للجميع؟”.

واستطرد “أين الشرف العسكري والقسم على النصر أو الاستشهاد أمام تحويل قادة كبار من الجيش إلى مجرد صدّارات؟، حماية الجيش شكلا وموضوعا أولى خطوات الاستقلال الوطني”.