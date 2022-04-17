ليبيا الان

مرضى يعانون على الحدود بعد توقف منظومة معبر رأس اجدير

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت أنباء بتوقف منظومة الجوازات بمعبر رأس اجدير الحدودي، الرابط بين القطرين الليبي والتونسي، منذ ليل السبت في حادثة متكررة تفاقم معاناة المسافرين.

وتداول ناشطون صوراً لتكدس المسافرين في الجانبين واصطفاف سيارات الإسعاف الليبية، التي تنقل المرضى وسط معاناة إنسانية تتزامن مع شهر رمضان، دون أن يصدر أي بيان رسمي يوضح ملابسات العطل وموعد استئناف الحركة في المعبر الحيوي، الذي يقصده آلاف المسافرين يومياً.

ويأتي توقف الحركة في المعبر بعد ساعات من اجتماع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مع السفير التونسي الأسعد العجيلي، لبحث تنظيم حركة العبور في المنافذ بين البلدين.

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قناة 218 الليبية

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