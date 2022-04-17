العربي الجديد: إيطاليا مستمرة بالتعاون مع ليبيا لإيذاء المهاجرين غير الشرعيين

ليبيا- أكد تقرير إخباري تضاعف أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط في الفترة الممتدة على مدار العام 2021.

التقرير الذي نشره القسم الإنجليزي في مجلة العربي الجديد القطرية، نقل عن شبكة مساعدة الهجرة الإيطالية تأكيدها وصول ما يزيد قليلا على 67 ألفًا من هؤلاء قياسًا بـ34 ألفًا و154 في العام 2020، فيما زاد عدد القاصرين غير المصحوبين بذويهم ممن يقومون بالرحلة الخطرة عبر البحر الأبيض المتوسط 102%.

وبين التقرير أن السلطات الإيطالية تفشل في الغالب في حماية المهاجرين غير الشرعيين ممن تعرض أكثر من ثلثهم للتعذيب أو العنف في مرحلة ما من رحلتهم، مشيرًا إلى أن العديد منهم في أوضاع هشة وضحايا للاعتداءات الجنسية والإذلال المبني على النوع الاجتماعي وسوء المعاملة.

وتطرق التقرير إلى قيام إيطاليا في العام 2021 بتجديد اتفاقها مع ليبيا بشأن التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية لـ3 أعوام أخرى، رغم وجود عددي كبير من الأدلة الدامغة على الوحشية ضد المهاجرين غير الشرعيين والغياب التام لنظام اللجوء على الأراضي الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

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