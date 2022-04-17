وزارة النفط تحذر من تبعات إغلاق الحقول النفطية

حذرت وزارة النفط والغاز من تبعات الإغلاقات التي طالت بعض الحقول والموانئ النفطية، مشيرة إلى أن آثارها السلبية ستلحق الضرر مباشر بالحياة المعيشية لليبيين.

وأوضحت الوزارة في بيان، الأحد، أن الإقفالات وخفض الإنتاج قسراً سيمنع ليبيا من تحقيق عائدات، كما سيُفوّت فرصاً ربحية كبيرة تزامناً مع ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط لمستويات غير مسبوقة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإغلاقات ستمنع تدفق النقد الأجنبي للخزانة العامة، وإلحاق الضرر بسمعة المؤسسة الوطنية للنفط أمام شركائها، فضلاً عن المشاكل الفنية المتوقع أن تنتج عن هذه الإغلاقات والأضرار المتوقعة التي ستطال البنية التحتية.

وأكدت الوزارة أنها تدعم كافة المطالبات المشروعة للمواطنين والعاملين في قطاع النفط وحرس المنشآت النفطية، داعية كافة الليبيين لإعلاء المصلحة العليا وعدم الزج بقطاع النفط في الشأن السياسي.

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