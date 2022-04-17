العكروت: الوضع في العاصمة لن يصل حد الاقتتال

قال سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، محمد خليفة العكروت، إن الوضع في العاصمة لن يشهد قتالاً بين قوات رئيس حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، لافتًا إلى أن حدوث الحروب أو المعارك الكبرى يتطلب توافر عدة شروط، أهمها غير متوفر الآن في هذه الازمة، وهو توفر ماس كهربائي لإشعال الفتيل.

وأضاف العكروت على “فيسبوك”: لن يحدث قتال بمعنى الحرب أو معركة كبرى، والماس الكهربائي يتطلب قوتين سالبه وموجبه، وفي حالتنا هذه لا توجد قوة سالبة وموجبة، القوتان من نفس الطبيعة لذلك لن ينتجا ماساً كهربياً، ولن تكون هناك شرارة لإشعال الفتيل.