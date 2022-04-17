بعد تصريحات قرقاب..الدبيبة يزور شركة البريد والاتصالات ويشدد على إنهاء الاحتكار

العنوان – طرابلس

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة. على ضرورة أن يكون التنافس مفتوحا لكل شركات الاتصالات وإنهاء حالة الاحتكار وهذا أصبح واقعا لابد منه.

وشدد الدبيبة خلال زيارته الشركة العامة للبريد والاتصالات.على ضرورة تطوير القطاع في كافة المجالات المكلف بها وكذلك دعم الشعب الليبي من خلال دعم الانتخابات تقنيا وماديا.

وأصدر تعليماته بضرورة وضع خطة ناجحة لدعم القطاع الخاص في مجال الاتصالات وإشراكه بشكلٍ جاد وعملي.

يشار إلى أن زيارة الدبيبة للشركة جاءت بعد تصريحات رئيسها السابق فيصل قرقاب وكشفه لتلاعب عائلة الدبيبة بعقود تقدر بملايين الدولارات.