يسري: إنشاء الغرياني لمدارس دينية سيجعلها حواضن لتفريخ الكوادر الإرهابية

ليبيا – علق المحلل السياسي الليبي محمد يسري على منح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية إذنًا لمفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني بإنشاء مدارس دينية.

يسري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أضاف: “ليست المشكلة في إنشاء المدارس الدينية لمراحل التعليم الأساسي والثانوي، لكن المشكلة فيمن أصدر القرار، ومن المسموح له بالإشراف عليه”.

وتابع يسري: “إنه من الناحية القانونية فقرار إنشاء هذه المدارس عرضة للطعن كغيرها من القرارات الصادرة عن عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايته بقرار من مجلس النواب الليبي”.

وبحسب يسري، فإن اختيار مفتي الإخوان في ليبيا الصادق الغرياني حتمًا سيواجه معارضة قوية، نظرًا لتاريخ الرجل المحرض دائمًا على إراقة الدماء، وهو ما قد يحول هذه المدارس إلى حواضن لتفريخ الكوادر الإرهابية، خاصة أن المراحل العمرية المستهدفة من السهل التأثير عليها والتلاعب بعقولها بما يخدم الإخوان والجماعات الإرهابية.

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