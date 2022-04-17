سرقة 500 متر من الأسلاك الكهربائية في تاجوراء

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بسرقة أسلاك ضغط عالي بمسافة 500 متر على خط الوقود المغذي لمنطقتي خلة فارس والجنيين، جنوب تاجوراء.

وأوضحت الشركة في منشور، الأحد أن سرقة الأسلاك ترتب عليها فصل خطَي الوقود وبئر العالم، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المساكن والمزارع بالمنطقة.

وفي سياق منفصل، أطلقت الشركة حملة لصيانة الشبكة في المنطقة الجنوبية، تستهدف محطات ومحولات مناطق ونزريك وبرقن وإدري التابعة لدائرة توزيع الشاطئ، وتشمل مراقبة زيوت المحولات ومتابعة الخطوط المحملة وإعادة توزيع الأحمال بما يكفل اتزانها.

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