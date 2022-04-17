الوطنية لحقوق الإنسان: التحركات العسكرية بطرابلس تنذر بـ”تصعيد جديد”

عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن القلق من التحركات العسكرية والتحشيد المسلح في مناطق مختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها، مشيرة إلى أنها بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والمواجهات المسلحة، التي تُشكل تهديدًا وخطرًا كبيرين على سلامة وحياة المدنيين.

وحذرت اللجنة في بيان، صادر أمس السبت، من مغبة جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا والأمن والسلم الاجتماعي للخطر.

وجدد البيان دعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بتطبيق قراري مجلس الأمن الدولي رقم (2174) ورقم (2259)، الذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالًا تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالًا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.