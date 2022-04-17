الدبيبة يطالب بوضع «خطة ناجعة» لدعم وإشراك القطاع الخاص في مجال الاتصالات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته «بضرورة وضع خطة ناجعة لدعم القطاع الخاص في مجال الاتصالات وإشراكه في هذا المجال»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدبيبة، ظهر اليوم الأحد، للجمعية العمومية للشركة العامة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، بحضور رؤساء لجان الإدارة بالشركات التابعة، وذلك بمقر الشركة في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع جاء على هامش زيارة الدبيبة لمقر الشركة القابضة للاتصالات التي تأتي ضمن جولاته التفقدية للوزارات والمؤسسات.

– قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون دولار

– الدبيبة يوقف تغيير مجلس إدارة شركتي «ليبيانا» و«المدار»

– هيئة الاتصالات: إطلاق مشروع تطوير استراتيجية ليبيا الإلكترونية

– «هاتف ليبيا» توقع عقدا مع شركة أميركية لتحديث شبكة الاتصالات

الدبيبة يدعو لإنهاء الاحتكار الحكومي في قطاع الاتصالات

وأضاف المكتب الإعلامي إن الدبيبة أكد في كلمته خلال الاجتماع «على ضرورة أن يكون التنافس مفتوحًا لكل شركات الاتصالات، وإنهاء حالة الاحتكار وهذا أصبح واقعًا لا بُد منه».

كما أكد الدبيبة لقيادات الشركة القابضة للاتصالات على ضرورة تطوير القطاع في كافة المجالات «بما فيها العنونة البريدية والمساهمة مع الشعب الليبي في دعم الانتخابات تقنيًا وفنيًا وماديًا حتى يستطيع تحقيق حمله».

اتهامات قرقاب للدبيبة

وتأتي مطالبة الدبيبة بإشراك القطاع الخاص في مجال الاتصالات، بعدما قال الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة الليبية للبريد وتقنية المعلومات القابضة «ليبيانا»، فيصل قرقاب، إن الدبيبة طلب منه هاتفيًا التعاقد مع شركة حديثة عمرها ستة أشهر تدعى «لاثرون»، لتنفيذ خدمة تتمثل في «تحسين جودة الاتصالات في المساكن والأماكن الداخلية»، مقابل 47 مليون دولار، لكنه رفض.

وأوضح قرقاب في مقابلة مع برنامج «فلوسنا» على قناة الوسط (WTV)، الليلة الماضية، أن من أسباب رفضه لهذا التعاقد هو أن قيمته «مبالغ فيها» وأن شركة «لاثرون» التي طلب منه التعاقد معها «ليست لديها استطاعة أو قدرة مالية أو معرفة فنية لتنفيذ هذه الخدمة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الدبيبة استمع خلال اجتماعه مع قيادات الشركة القابضة للاتصالات لبعض الملاحظات الفنية والإدارية من قبل مديري الشركات، وذلك بعد جولة داخل المقر الرئيسي للشركة رافقه خلالها رئيس مجلس الإدارة محمد بن عياد.



الدبيبة مع الجميعة العمومية للشركة القابضة للاتصالات. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة مع الجميعة العمومية للشركة القابضة للاتصالات. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة مع الجميعة العمومية للشركة القابضة للاتصالات. (حكومتنا)