نقابة النفط تعلن رفضها قيام بعض الأفراد من سيطرة ونفوذ على المواقع النفطية

العنوان – طرابلس

أعلنت النقابة العامة للنفط اليوم الأحد رفضها لما يقوم به بعض الأفراد والجهات من سيطرة ونفوذ على المواقع النفطية لتحقيق مكاسب سياسية ومصالح جهوية.

ودعت النقابة في بيان لها جميع الأطراف لتحييد القطاع عن الصراع السياسي، والمحافظة عليه باعتباره الدخل الرئيسي للميزانية.

وأكدت النقابة العامة للنفط أن النفط الليبي هو ملك لكل الليبيين, ولا يحق لأي مدينة أو جهة أو فرد مهما كانت صفته أن يدعي الوصاية عليه.

وناشدت النقابة الجميع على تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن الإضرار بالمصدر الوحيد لدخل ومستقبل الأجيال القادمة.

وناشدت نقابة النفط أيضًا المجتمع الدولي عن طريق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل العاجل لإعادة استئناف الإنتاج والالتزام بتحييد القطاع عن هذا الصراع.

ودعت وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط إلى العمل معا لتحقيق استقرار القطاع ونبذ الخلاف وجمع الكلمة للمحافظة على وحدة القطاع والوصول لأعلى مستويات الإنتاج.

وطالبت النقابة الجهات المسؤولة عن الحماية والتأمين بتحمل مسؤوليتها والمحافظة على أمن وسلامة العاملين ومنع جميع مظاهر التسلح والاقتحامات التي تحدث داخل المواقع النفطية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت اليوم الأحد حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل النفطي بسبب توقف الإنتاج.

وأضاف المؤسسة عبر حسابها على “فيسبوك” أن حقل الفيل النفطي تعرض يوم أمس السبت إلى محاولات الإغلاق التعسفي، بسبب دخول مجموعة من الأفراد ومنع المستخدمين من الاستمرار في الإنتاج.

وأوضحت أن الإنتاج توقف بالكامل اليوم الأحد، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلا.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط أنها مضطرة لإعلان حالة القوة القاهرة على خام مليته وإلى حين إشعار آخر.

وأبدت المؤسسة أسفها لما آلت إليه الأمور، مطالبة بتغليب لغة العقل والحكمة، والنأي بقطاع النفط عن الصراعات للحفاظ على ماتبقى من البنية التحتية المتهالكة والمهترئة أصلاً.

وأعلن أعيان ونشطاء مناطق الهلال النفطي في مدينة البريقة أمس السبت بإيقاف إنتاج وتصدير النفط من الحقول بالمنطقة بشكل كامل، حتى خروج حكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من المشهد في طرابلس وتسليمها السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب.

وطالب الأعيان، في بيان مصور مماثل لما صدر عن مكونات قبلية واجتماعية في بلدية الزويتينة – سلطان النفطية وفي منطقة الجنوب الغربي السبت، بضمان التوزيع العادل للموارد النفطية بشكل متساو بين المناطق الليبية كافة، ودعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات القادمة بعيدا عن طمع الحكومة التنفيذية في السلطة.

كما طالبوا بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بعيدا عن التجاذبات السياسية، ودعم المؤسسة بالميزانية المطلوبة لرفع معدلات الإنتاج.

وتضمنت المطالبات، دعم الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والتنقل بين المدن الليبية بكل حرية، وإيقاف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الداخلي الليبي.

وطالبوا المجتمع الدولي والسفراء باحترام سيادة الدولة ومؤسساتها وأن يكونوا عاملا مساعدا في الاستقرار.